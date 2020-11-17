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Aktüel Adana'da polise taş atarak direnen iki kişi gözaltına alındı
Aktüel

Adana'da polise taş atarak direnen iki kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 01:34:27 -
Adana'da polise taş atarak direnen iki kişi gözaltına alındı

ADANA (AA) - Adana'da kimlik kontrolü yapan polise taş atıp direnen iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri iki kişiye kimliklerini sordu.

Şüphelilerin kimliklerini vermeyip polise taş atarak direnmesi üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edildi.

Park içerisine kaçarak izlerini kaybettirmeye çalışan iki şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Kimlik kontrolleri yapılan F.A'nın 16, D.S'nin ise 6 suçtan kaydı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Fatih Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.



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