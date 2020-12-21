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Aktüel Adana'da polise silah çekip kaçmak isteyen 4 şüpheli yakalandı
Aktüel

Adana'da polise silah çekip kaçmak isteyen 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 09:55:26 -
Adana'da polise silah çekip kaçmak isteyen 4 şüpheli yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da polise silah çekip kaçmak isteyen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile ilçe devriye ekipleri, Denizli Mahallesi'ndeki bir evde şüpheli kişilerin bulunduğu ihbarı aldı.

Adrese giden ekipler, evden bir kişinin kendilerine silah doğrultması üzerine havaya uyarı ateşi açtı.

Ekipler, daha sonra bulundukları evden bitişik evlerin damlarına geçerek kaçmaya çalışan 4 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar H.B. (20), K.B. (20), Ç,G. (20) ve M.Ç'nin (38) gösterdikleri 2 ev ve bir arsada arama yapıldı.

Yapılan aramalarda evlerin birinde 2 pompalı tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile arsadaki hurda kamyonetin motor bölümüne gizlenmiş 587 gram esrar ele geçirildi.

Polis, maskesi bulunmayan şüphelilerden ikisine de maske taktıktan sonra diğerleriyle emniyete götürdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulanan zanlıların işlemleri sürüyor.

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