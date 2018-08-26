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Adana'da polis ticari taksiyle takip edip yakaladı

"Dur" ihtarına uymayıp kaçan zanlıyı ticari  taksiye binerek takibi sürdüren polis yakaladı.

26 Ağustos 2018 Pazar 08:53
Adana'da polis ticari taksiyle takip edip yakaladı

Adana'nın merkez Seyhan İlçesi İnönü Caddesi'nde uygulama  yapan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, durumundan şüphelendikleri  bir kişinin kimlik kontrolünü yapmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına rağmen şüphelinin yaya olarak kaçmaya  başlaması üzerine uygulamada görevli bir polis, kaçan kişinin peşinden bir süre  koştu. Bu sırada diğer görevli polis durumu telsiz anonslarıyla ekiplere  bildirdi.

Şüphelinin Türk Kuşu Kavşağı'nda durduğu belirtilen ve sürücüsü henüz  tespit edilemeyen bir motosiklete binerek kaçmaya devam etmesi üzerine polis  ticari taksiye binerek takibi sürdürdü.

Nuri Sabuncu Bulvarı'ndan Valilik Kavşağı istikametine kaçmayı  sürdüren şüpheli, taksiyle peşinden giden polis tarafından motosikletten inerek  ara sokaklara kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Şüphelinin Genel Bilgi Taraması'nı (GBT) yapan ekipler, N.E.A'nın (35)  iki ayrı yaralama suçundan aranması olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelinin polis merkezindeki işleminin ardından  adliyeye sevk edileceği belirtildi.
 

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 08:53
  1. Adana
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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