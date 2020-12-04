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Aktüel Adana'da polis pitbull cinsi köpekleri topladı
Aktüel

Adana'da polis pitbull cinsi köpekleri topladı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 10:01:39 -
Adana'da polis pitbull cinsi köpekleri topladı

ADANA (AA) - Adana'da polis, beslemesi yasak olan 9 pitbull cinsi köpeği sahiplerinden alarak hayvan barınağına teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kentte beslenmesi yasak olan köpeklerin beslendiği belirlenen 9 adrese baskın yaptı.

Ekipler, adreslerdeki pitbull cinsi 9 köpeği sahibinden alarak hayvan barınağına götürdü. Köpeklerin sahiplerine 86 bin 67 lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan, sahiplerince sokağa terk edilmiş 3 pitbull ve 2 dogo argentino cinsi köpek de hayvan barınağına teslim edildi.

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