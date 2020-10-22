  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da polis, Kovid-19 ile çeşitli suçlarla ilgili vatandaşı bilgilendirdi
Aktüel

Adana'da polis, Kovid-19 ile çeşitli suçlarla ilgili vatandaşı bilgilendirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 10:07:24 -
Adana'da polis, Kovid-19 ile çeşitli suçlarla ilgili vatandaşı bilgilendirdi

ADANA (AA) - Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evleri ve iş yerlerini ziyaret ederek vatandaşı hem yeni tip koronavirüse (Kovid-19) hem de çeşitli suçlara karşı önlem almaları için bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi’ndeki ev ve iş yerlerini ziyaret etti.

Ziyaret ettikleri kişilerden Kovid-19'dan korunmaları için maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uymalarını isteyen ekipler, uyuşturucu ile mücadele, kadına yönelik şiddet, dolandırıcılık, hırsızlık, yankesicilik ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık konularında da bilgi verdi.

Evlerin ve iş yerlerinin kapılarına, dolandırıcılık ve hırsızlıkla ilgili uyarıların yer aldığı çıkartmalardan yapıştıran ekipler, yolda karşılaştığı maskesiz kişileri de uyardı.

Ekipler vatandaşlara ücretsiz maske de dağıttı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
NATO'dan flaş Dağlık Karabağ açıklaması
Gündem

NATO'dan flaş Dağlık Karabağ açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile görüşmesinde NATO'nun Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı olmadığ..
Aliyev müjdeyi verdi! İşgalden kurtarıldı
Gündem

Aliyev müjdeyi verdi! İşgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 21 köy ve 1 kasabayı işgalden kurtardığı müjdesini duyurdu.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında tercihini yapmıştı! ABD, Karabağ savaşına dahil oldu
Dünya

Azerbaycan ve Ermenistan arasında tercihini yapmıştı! ABD, Karabağ savaşına dahil oldu

Rusya'nın 2 defa ateşkes anlaşması yaptığı ancak Ermenistan'ın saldırıları ile bozulan Karabağ'daki ateşkes sürecine bu defa da ABD dahil ol..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay