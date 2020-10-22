Adana'da polis, Kovid-19 ile çeşitli suçlarla ilgili vatandaşı bilgilendirdi

ADANA (AA) - Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evleri ve iş yerlerini ziyaret ederek vatandaşı hem yeni tip koronavirüse (Kovid-19) hem de çeşitli suçlara karşı önlem almaları için bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi’ndeki ev ve iş yerlerini ziyaret etti.

Ziyaret ettikleri kişilerden Kovid-19'dan korunmaları için maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uymalarını isteyen ekipler, uyuşturucu ile mücadele, kadına yönelik şiddet, dolandırıcılık, hırsızlık, yankesicilik ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık konularında da bilgi verdi.

Evlerin ve iş yerlerinin kapılarına, dolandırıcılık ve hırsızlıkla ilgili uyarıların yer aldığı çıkartmalardan yapıştıran ekipler, yolda karşılaştığı maskesiz kişileri de uyardı.

Ekipler vatandaşlara ücretsiz maske de dağıttı.