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Aktüel

Adana'da PKK propagandası yapan sanığa 1 yıl 6 ay hapis

2020-04-27 13:34:35 -
Adana'da PKK propagandası yapan sanığa 1 yıl 6 ay hapis

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar R.Ş, İ.K. ve A.C. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık R.Ş. savunmasında PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Diğer sanıklar da PKK/KCK'nın propagandasını yapmadıklarını savunarak, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan R.Ş'yi ''terör örgütü propagandası yapma'' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

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