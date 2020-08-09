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Aktüel

Adana'da özel harekat polisi evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-09 15:48:17 -
Adana'da özel harekat polisi evinde ölü bulundu

ADANA (AA) - Adana'da Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru evinde ölü bulundu.

Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde yaşayan Eyüp Atlı'dan (38) iki gündür haber alamayan annesi Hatice Atlı, gittiği evde oğlunu hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Atlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Atlı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Eşi ve çocuklarını Konya'daki ailesinin yanına götüren Atlı'nın, iki gün önce Gürselpaşa Mahallesi'ndeki evine geldiği öğrenildi.

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