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Aktüel Adana'da otomobilin motor kısmında sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
Aktüel

Adana'da otomobilin motor kısmında sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Kedi yavrusu, cep telefonuyla dinletilen kedi sesine karşılık verdi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 05:48:50 -
Adana'da otomobilin motor kısmında sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

ADANA (AA) - Adana'da otomobilin motor kısmında sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sadık Boğa, 01 ATU 45 plakalı otomobiliyle merkez Çukurova ilçesi Barış Manço Bulvarı'nda ilerlerken aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini duyunca aracını sağa çekti.

Boğa'nın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kediyi çıkartmak için bir süre çabaladı.

Ekipler, sıkıştığı yerden çıkarılamayan kedi yavrusuna, son olarak cep telefonu ile internetten kedi sesi dinletti. Kedi, bu sese miyavlayarak karşılık verdi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kedi yavrusu otomobilin motor kısmından çıkarak uzaklaştı.

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