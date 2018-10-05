Adana'da otomobil tırla çarpıştı, yaşlı kadın hayatını kaybetti
Adana'da tırla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.05 Ekim 2018 Cuma 19:03
Alınan bilgiye göre, Ahmet Y. idaresindeki 33 BYP 60 plakalı tır ile Abdul Kadir Ekiz'in kullandığı 31 V 0949 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Karahanlı mevkisinde çarpıştı.
Otomobilde bulunan sürücünün annesi Huri Ekiz (75), kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobildeki iki kadın kentteki özel hastaneye kaldırıldı.
Yaşlı kadının cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Tır şoförü gözaltına alındı.
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