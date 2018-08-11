Adana'da otomobil kanala uçtu: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kanala uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, aynı aileden 2 kişi ise ağır yaralandı.11 Ağustos 2018 Cumartesi 18:02
Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde, 2'si çocuk 4 kişilik aile, 40 AJ 145 plakalı otomobille seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu araç kanala uçtu.
Çevredekilerin yardıma koştuğu kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi ise ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kimlik tespitinin sürdüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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