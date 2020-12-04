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Aktüel Adana'da otomobil işçi taşıyan otobüse çarptı: 1 yaralı
Aktüel

Adana'da otomobil işçi taşıyan otobüse çarptı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 01:43:39 -
Adana'da otomobil işçi taşıyan otobüse çarptı: 1 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir otomobilin işçi taşıyan otobüse arkadan çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.B'nin kullandığı 42 ACN 511 plakalı otomobil, İnönü Bulvarı Ünsal Kavşağı'nda aynı yönde ilerleyen ve işçi taşıdığı belirtilen Z.Y.K. idaresindeki 01 VN 320 plakalı otobüse arkadan çarptı.

Kazada yaralanan ve otomobilde sıkışan sürücü İ.B, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen İ.B. ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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