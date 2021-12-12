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Yerel Adana’da otomobil ile ticari taksi çarpıştı: 5 yaralı
Yerel

Adana’da otomobil ile ticari taksi çarpıştı: 5 yaralı

Adana'da otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 04:11:00 -
Adana’da otomobil ile ticari taksi çarpıştı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi 82002 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Serkan A.'nın kullandığı 01 T 0323 plakalı ticari taksi ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 AIM 538 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Serkan A. ve taksideki 2 yolcu ile otomobildeki Tuğba Y. ve Sultan Y. yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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