Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 16 kişi yaralandı
Adana'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı.05 Ağustos 2018 Pazar 18:03
Adana'da Hayri Kökalp yönetimindeki otomobil, Karaisalı girişinde karşı yönden gelen Sezai Zopçuk'un kullandığı minibüs ile çarpıştı.
Kazada, iki parçaya ayrılan otomobilin sürücüsü Kökalp ve minibüsteki 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Karaisalı Devlet Hastanesine tedavi altına alındı.
Otomobil sürücüsü Kökalp'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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