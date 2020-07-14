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Aktüel

Adana'da otomobil elektrik direğine çarptı: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 01:44:12 -
Adana'da otomobil elektrik direğine çarptı: 6 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Figen Sarı (40) yönetimindeki 34 SB 4628 plakalı otomobil, Feke ilçesi Karacaoğlan Mahallesi Halil Kardaş Caddesi'nde elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücüyle birlikte Münevver Kızıloluk (3), Hakkı Tunç Kızıloluk (10), Münevver Nehir Sarı (13), Müyesser Kızıloluk (48) ve Songül Kızıloluk (32) yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapıldı.

Ambulanslarla Feke Devlet Hastanesine götürülen yaralılar daha sonra Kozan Devlet Hastanesine sevk edildi.



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