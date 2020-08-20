Adana'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
ADANA (AA) - Adana'da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.S. idaresindeki 06 BA 3164 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, otomobilin çekiciyle götürülmesinin ardından normale döndü.