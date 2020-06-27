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Aktüel

Adana'da orman yangını

Yeniakit Publisher
2020-06-27 15:45:50 -
Adana'da orman yangını

ADANA (AA) - Adana'da tarlada yakılan anız nedeniyle ormanlık alana sıçrayan alevlere müdahale ediliyor.

Sarıçam ilçesi Kozan yolu Coşarlar Mahallesi'nde tarlada yakılan anız nedeniyle alevler, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın bölgesine ulaşan ekipler, 2 helikopter, 15 arazöz, 3 iş makinesi, yaklaşık 80 işçi ve 6 teknik elemanla söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Kısmen kontrol altına alınan yangına müdahale ve soğutma çalışmaları sürüyor.


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