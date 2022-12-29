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Yerel Adana'da olaylı akşam! Barışmak için gittiler silahlı saldırıya uğradılar
Yerel

Adana'da olaylı akşam! Barışmak için gittiler silahlı saldırıya uğradılar

Adana’da barışmak için gittikleri yerde silahlı saldırıya uğrayan 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 23:24:00 - 2022-12-29 23:56:22
Adana'da olaylı akşam! Barışmak için gittiler silahlı saldırıya uğradılar

Adana’da barışmak için gittikleri yerde silahlı saldırıya uğrayan 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bayram O., Adem O. ve Murat Ç., aralarında husumet bulunan kişilerle barışmak için anlaştıkları sokağa geldi. 3 kişi burada kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Saldırıda Bayram O., Adem O. ve Murat Ç. yaralandı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Murat Ç’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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