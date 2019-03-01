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Adana’da Okullararası Bocce Petank İl Birinciliği tamamlandı

Adana’da düzenlenen Okullararası Gençler Kız ve Erkekler Bocce Petank İl Birinciliği tamamlandı.

01 Mart 2019 Cuma 10:51
Adana’da Okullararası Bocce Petank İl Birinciliği tamamlandı

Adana’da düzenlenen Okullararası Gençler Kız ve Erkekler Bocce Petank İl Birinciliği tamamlandı. 33 okuldan toplam 325 sporcunun katıldığı turnuvanın sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.


Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “Okullararası Gençler Kız ve Erkekler Bocce Petank İl Birinciliği" tamamlandı. Sarıçam Asım Savaş Spor Salonu Bocce Sahasında gerçekleştirilen müsabakalara 33 okuldan toplam 325 sporcu katıldı.


Bocce Petank Federasyonu Adana İl Temsilcisi Ertuğrul Ahmet Özdağ, bu yıl katılımın yüksek olmasının kendilerini Bocce sporunun geleceği adına umutlandırdığını belirtti. Adana’da ilk defa 2015 yılında okul sporları gündemine giren Bocce sporunda her geçen yıl, sporcu sayısının katlandığına vurgu yapan Özdağ, “Müsabakalarda başarılı olan okullarımız, grup müsabakalarında ilimizi temsil edecekler. Bocce Petank sporunun ilimizde gelişmesi için çaba gösteren Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Abdulkadir Ataşbak ile Sarıçam İlçe Müdürü Ali Bilgiç’e teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.


Genç kızlar kategorisinde dereceye giren Nizamülmülk İmam Hatip Anadolu Lisesi ile Adana Sarıçam Spor Lisesi ve genç erkekler kategorisinde dereceye giren Seyhan Rotar Anadolu Lisesi ile Sarıçam Spor Lisesi öğrencilerine madalyalarını, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Bilgiç, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır, Bocce Petank Federasyonu Adana İl Temsilcisi Ertuğrul Ahmet Özdağ, Okul Müdürleri ile müsabaka hakemleri verdi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:51
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