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Yerel Adana'da "Okulda Çiftlik" projesiyle öğrenciler fidan dikti
Yerel

Adana'da "Okulda Çiftlik" projesiyle öğrenciler fidan dikti

Yeniakit Publisher
2024-04-23 11:32:00 -
Adana'da "Okulda Çiftlik" projesiyle öğrenciler fidan dikti

Adana'da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen 'Okulda Çiftlik' projesi kapsamında öğrenciler, meyve fidanlarını toprakla buluşturdu.

Adana'da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen 'Okulda Çiftlik' projesi kapsamında öğrenciler, meyve fidanlarını toprakla buluşturdu.

Adana'da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen "Okulda Çiftlik" projesi kapsamında öğrenciler, meyve fidanlarını toprakla buluşturdu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Türk Kadınlar Birliği Ortaokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Uygar İnal'ın da katıldığı etkinlikte öğrenciler, okul bahçesine meyve fidanı dikti.

Kaymakam Dayanç, etkinlikteki konuşmasında, ülke genelinde 28 ili kapsayan projeyle ilköğretim çağındaki çocukların tarımla buluşmalarının, bitkisel ve hayvansal üretimi uygulamalı olarak öğrenmelerinin amaçlandığını belirtti.
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İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, projeyle çocuklarda tarım ve doğal yaşam konularında farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Proje kapsamında okulda 60 metrekare alana sebze yetiştirilmesi için sera kurulacağı belirtildi. (İLKHA)

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