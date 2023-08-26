  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Simpsonlar her şeyi nasıl önceden biliyor? Gerçek sonunda ortaya çıktı, meğer cevabı çok basitmiş

Tunç Soyer'in yalanı deşifre oldu! Tarkan'a ödenen para ortaya çıktı

Flaş gelişme! Siirt ve Şırnak'ta petrol aramak isteyen 4 şirketin başvuruları reddedildi

Geleceğin petrolü için özel adım! Türkiye inşa edecek

Zelenski Hakan Fidan’ı böyle karşıladı! Sır gibi toplantıda ne görüşüldü?

Malazgirt’te heyecanlandıran keşif

MSB duyurdu! Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber geldi

Nijer Fransız emperyalizmine boyun eğdirdi Fransa Büyükelçisi'ne 48 saat süre! Sınır dışı kararı

Kod adı: Hisar O+! Milli Hava Savunma Füze Sistemi kritik saha testlerini geçti

CHP’li başkanlar neden hep böyle Çanakkale yanıyor! CHP'li başkan hala kayıplarda
Yerel Adana’da navigasyon faciası: 4 ölü, 3 yaralı
Yerel

Adana’da navigasyon faciası: 4 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-08-26 14:58:00 -
Adana’da navigasyon faciası: 4 ölü, 3 yaralı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu kullanılmayan yola giren ve sürücüsünün karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil, uçurumdan düştü. Kazada 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Ağdaşalağı Yaylası mevkiinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen içerisinde 7 kişinin bulunduğu otomobil, Kayseri’den Adana’nın Saimbeyli ilçesine doğru yola çıktı.

NAVİGASYON YANLIŞ YÖNLENDİRDİ

Tufanbeyli ilçesine geldiklerinden yolu şaşıran aile, iddiaya göre, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu kullanılmayan bir yola girdi. Burada karşılarına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil, uçurumdan düştü.

 

2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı gören çevredeki yurttaşlar 112 acil çağrı merkezi arayarak bilgi verdi. Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ikiz kardeşler Ayşe Tokalı ve Elif Yağmur'un (43), Ayşe Tokalı’nın 8 yaşındaki kızı Ravza Nur Tokalı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrıca Fatma Rana Yağmur, Rabia Nur Tokalı (12) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi de hastaneye sevk edildi.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Rabia Nur Tokalı’nın da hayatını kaybettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gaziantep'te ölümlü kaza
Gaziantep'te ölümlü kaza

Gündem

Gaziantep'te ölümlü kaza

Camdan çıkarttığı kolu, kazada parçalandı
Camdan çıkarttığı kolu, kazada parçalandı

Gündem

Camdan çıkarttığı kolu, kazada parçalandı

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazanın detayları ortaya çıktı: 5 saat mücadele verdiler!
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazanın detayları ortaya çıktı: 5 saat mücadele verdiler!

Gündem

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazanın detayları ortaya çıktı: 5 saat mücadele verdiler!

Ordu'da feci minibüs kazası
Ordu'da feci minibüs kazası

Gündem

Ordu'da feci minibüs kazası

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23