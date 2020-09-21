  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Adana’da motosiklet kazası: 3 yaralı
Gündem

Adana’da motosiklet kazası: 3 yaralı

Adana’da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 05:11:00 -
Adana’da motosiklet kazası: 3 yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana gelen kazada, verilen bilgiye göre, Gökçe Tümer adlı kişinin kullandığı motosiklet ile ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu kişinin idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kaza sırasında, Gökçe T. ve arkasında yolcu konumda bulunan Fahri Ö yaralanırken, ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu şahıs da yola savruldu.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Adana Şehir ve Seyhan Devlet Hastanelerine sevk etti. Suriye uyruklu kişinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Artık gücünüzün farkına varın'
Okur Postası

'Artık gücünüzün farkına varın'

Gazetemiz okurlarından Bülent Düğenci, "Artık gücünüzün farkına varın" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.
Libya'dan kritik Türkiye açıklaması
Dünya

Libya'dan kritik Türkiye açıklaması

Libya Türkiye'yle birlikte orduyu yeniden inşa ve geliştirmeye yönelik programları uygulamaya başladı.

Rusya’daki analiz tehlikeyi gözler önüne serdi! ‘Bölgede büyük bir savaş yaklaşıyor’
Dünya

Rusya’daki analiz tehlikeyi gözler önüne serdi! ‘Bölgede büyük bir savaş yaklaşıyor’

Rusya basınında çıkan analiz haberde bomba ifadeler yer aldı. Haberde, “Hizbullah'ın Suriye'den çekilmesi, bölgede büyük bir savaşın yaklaşt..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı