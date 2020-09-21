Adana’da motosiklet kazası: 3 yaralı
Adana’da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana gelen kazada, verilen bilgiye göre, Gökçe Tümer adlı kişinin kullandığı motosiklet ile ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu kişinin idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kaza sırasında, Gökçe T. ve arkasında yolcu konumda bulunan Fahri Ö yaralanırken, ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu şahıs da yola savruldu.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Adana Şehir ve Seyhan Devlet Hastanelerine sevk etti. Suriye uyruklu kişinin durumunun ağır olduğu açıklandı.