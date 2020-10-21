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Aktüel Adana'da, morgda cenaze bekleyen çiftin otomobilindeki külçe altınlar çalındı
Aktüel

Adana'da, morgda cenaze bekleyen çiftin otomobilindeki külçe altınlar çalındı

Yaklaşık 100 güvenlik kamerasının görüntüsü incelenerek yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 09:44:33 -
Adana'da, morgda cenaze bekleyen çiftin otomobilindeki külçe altınlar çalındı

ADANA (AA) - Adana'da, hayatını kaybeden yakınlarının cenazesini almak için morgda bekleyen çiftin otomobillerinde bıraktıkları 574 gram külçe altını çaldığı gerekçesiyle yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Ankara'da ikamet eden Emre Ç. (39), hayatını kaybeden kayınvalidesi Çiğdem Ülgener'in cenazesini teslim almak için eşi Ayşegül Ç. (38) ile Adana'ya geldi.

Çift, evlerinde güvende olmayacağını düşünerek yanlarına aldığı 574 gram külçe altını, hastaneye geldiklerinde çantayla otomobillerinin bagajında bırakıp cenazenin bulunduğu morga gitti.

Bir süre sonra araçlarının yanına dönen çift, otomobillerinin sol arka camın kırık olduğunu ve bagajdaki altınlarının çalındığını fark etti.

Çiftin durumu bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

Bölgedeki yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, çiftin otoyolda mola verdikleri andan itibaren 31 HC 012 plakalı otomobildeki üç şüpheli tarafından takibe alındığını belirledi.

Ekipler, görüntülerden zanlıların Tuncay A. (33), Onur Ç. (24) ve Suat K. (21) olduğunu tespit etti.

Tuncay A. merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde, Onur Ç. Mersin'de, Suat K. ise Hatay'da yakalandı. Tuncay A'nın evinde bulunan 75 bin liraya da el konuldu.

- Zanlılar tutuklandı

Şüphelilerin, güvenlik kamerası görüntülerindeki kişilerin kendileri olduğunu kabul ettiği ancak hırsızlık olayıyla ilgilerinin bulunmadığını öne sürdükleri öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, çiftin araçlarını hastanenin açık otoparkına bırakması, bir süre sonra şüphelilerin de otomobille buraya gelmesi, daha sonra ellerinde çantayla bölgeden uzaklaşmaları yer alıyor.

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