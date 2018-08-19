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Adana'da marangozhanede yangın çıktı

Adana'da, üç katlı binanın alt katındaki marangozhanede  çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken üst katlardaki evlerde ve bir  barakada hasar oluştu.

19 Ağustos 2018 Pazar 09:04
Adana'da marangozhanede yangın çıktı

Merkez Seyhan ilçesinde, 3 katlı binanın alt  katındaki marangozhanede yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve  itfaiye ekiplerine bildirdi.

İş yerindeki ahşap malzemeler ve çevredeki ağaçlar nedeniyle kısa  sürede büyüyen yangın, üs katlara ve avludaki barakaya sıçradı. Bu sırada devriye  görevi yapan ve yangını fark eden bekçiler, merdiven yardımıyla binanın üst  katlarına çıkarak evleri kontrol etti.

Evde iki kişinin olduğunu fark eden bekçiler, vatandaşları  bulundukları yerden çıkartarak yine merdivenlerden aşağı indirdi. İki kişinin  yangından etkilenmediği öğrenildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını, binayı tamamen sarmadan  ve bitişikteki evlere sıçramadan söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma sürüyor.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 09:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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