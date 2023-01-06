Adana’da lisanslı depoculukta kapasite 6 yılda 700 bin tonu geçti

Kentte 15 lisanslı depo bulunuyor. Lisans alma aşamasında 165 bin ton kapasiteli 3 firma daha bulunuyor. Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, lisanslı depoculuk uygulamasının tarımında bir devrim olduğunu söyledi. Şahin, lisanslı depoların çiftçinin pazar ve fiyat sorununa çözüm ürettiğini dile getirdi.

Bu depolara ilginin arttığını belirten Bilgiç, şöyle konuştu: “Şu anda Türkiye’de üretici artık ürünü kaliteli, verimli ürettiği gibi ürününün iyi bir şekilde muhafaza edilmesi gerektiğini de görmeye başladı. Onun için de lisanslı depolara ilgi çok arttı. Türkiye’de bütün lisanslı depoların doluluk oranı yüzde 100’e yaklaştı. Bu, her geçen gün de artacak. Sadece hububat değil, diğer ürünlerde de artık yavaş yavaş lisanslı depolara yöneliş başladı. Bölgenin hala lisanslı depo ihtiyacı var. Hala lisanslı depo yapılabilir ve yatırımcımız bundan da avantajlı çıkabilir.”