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Aktüel Adana'da kundaklanan evde hasar oluştu
Aktüel

Adana'da kundaklanan evde hasar oluştu

Yeniakit Publisher
2020-08-21 23:45:20 -
Adana'da kundaklanan evde hasar oluştu

ADANA (AA) - Adana'da kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kundaklanan evde hasar meydana geldi.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde, Mehmet A'ya ait iki katlı eve giren kişi ya da kişiler, eşyaları bir odaya topladıktan sonra ateşe verdi.

Yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sonucu evde maddi hasar oluştu.

Ev sahibi Mehmet A'nın bir süredir evde yaşamadığı öğrenildi.

Öte yandan yangını çıkaran kişilerin zemin katta demir korkuluğunu söktükleri pencereden eve girdikleri belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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