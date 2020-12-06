Adana'da kumar oynayan 503 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 684 bin 450 lira ceza

ADANA (AA) - Adana'da kumar oynayan 503 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 684 bin 450 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 23 Kasım'dan bu yana kumar oynatıldığını belirledikleri emlak bürosu, dernek lokali ve evin de arasında yer aldığı 40 adrese baskın yaptı.

Adreslerde bulunan 503 kişiye kumar oynamaktan 227 bin lira, Kovid-19 tedbirlerini ihlalden de 684 bin 450 lira para cezası uygulandı.

Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, kumar masalarında 95 bin lira ile çok sayıda poker pulu, iskambil kağıdı ve okey takımı ele geçirildi.

Merkez Çukurova ilçesindeki evde kumar oynarken yakalanan 4 kadın ile kumar oynatan kadının eğlenmek için bir araya gelip okey oynadıklarını söyledikleri öğrenildi.

Kumar oynatılan 40 mekan mühürlendi, 41 kişi hakkında kumar oynatmaktan adli işlem başlatıldı.











