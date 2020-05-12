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Adana'da Kovid-19'u yenen hasta immün plazma bağışında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-12 10:25:44 -
Adana'da Kovid-19'u yenen hasta immün plazma bağışında bulundu

ADANA (AA) - Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan hasta, immün plazma bağışı yaptı.

Çukurova Üniversitesinden (ÇÜ) yapılan açıklamaya göre, ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilen immün plazma bağışı başarıyla sonuçlandırıldı.

Yaklaşık bir ay önce, evinde ani gelişen yüksek ateş sonucu rahatsızlanan iki çocuk babası Ersin Atan (40) hastanenin enfeksiyon hastalıkları kliniğinde tedaviye alındı.

Kovid-19 tanısı konan Atan, uygulanan tedavi sonucunda sağlığına kavuştu.

Ersin Atan, sağlığına kavuştuktan sonra diğer şifa bekleyen hastalara umut olabilmek adına, ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kan Merkezi'nde immün plazma bağışında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ersin Atan, hastalık süresince umudunu hiç kaybetmediğini, doktor ve diğer sağlık çalışanlarının üstün gayretiyle bu süreci atlattığını belirtti.

Vicdani bir sorumluluk olarak bağış yapmaya karar verdiğini kaydeden Atan, Kovid-19'u atlatmış ve sağlık açısından uygun olan tüm hastalara da gönüllü olarak bağış yapmaları önerisinde bulundu.

Hastanenin Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, Atan'ın, sağlığına kavuşmasının ardından immün plazma bağışlayarak diğer şifa bekleyen hastalar için umut olduğunu ifade etti.

Kan Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Birol Güvenç de merkezlerinde 2005'te kurulan aferez ünitesine ilişkin bilgi verdi.

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