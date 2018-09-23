THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Adana'da korkutan yangın! Kontrol altına alındı

Adana’nın Feke ilçesine bağlı Sülemişli Mahallesinde öğle saatlerinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

23 Eylül 2018 Pazar 17:55
Adana'da korkutan yangın! Kontrol altına alındı

Adana’nın Feke ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. 

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sülemişli Mahallesinde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınına, 4 helikopter ve 1 uçak ile havadan müdahale edilirken bölgeye Kozan Orman İşletme Müdürlüğü’nden de ekip ve arazöz sevkiyatı yapıldı. Bölgedeki köylülerde yangına kendi imkanları ile müdahale etti. 

Yangının, karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındığı bildirildi. 

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 17:55
  1. Adana
  2. Finike
  3. yangın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ateist olduğunu açıklayan Sagopa Kajmer çarpıldı!
    1. Ateist olduğunu açıklayan Sagopa..
    2. Van'da korkutan deprem!
    3. Siirt'te 4 köy ve 4 mahallede sokağa..
    4. Ezan saatini sormak isterken hayatını..
    5. NBA'de Ömer Aşık şoku!
    6. Korsanlar 12 mürettabatı kaçırdı!
    7. Lokanta sahibi, müşteriler tarafından..
    8. Kütahya'daki arazi yangını, TOMA..
    9. İntihar eden baba için toplanan gruba..
    10. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    11. Adana'da korkutan yangın! Kontrol..
    12. Dolandırdığı milyonlarla kayıplara..
    13. Doğunun gözdesi o ilimiz yamaç..
    14. Ehliyetine 2 kez el koyulan sürücü, bu..
    15. Hindistan'da Maocular milletvekilini..
    16. İBB Başkanı Uysal açıkladı: 550 bin..
    17. Otogarlarda öğrenci yoğunluğu
    18. İsviçre'de halk referanduma gitti!..
    19. Karius: Jürgen Klopp beni aradı!
    20. 'Cumhur ittifakı'nın devam etmesi lazım'
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi!
    Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi!
    Basına sızdı! İşte Trump'ın yeni hedefi
    Basına sızdı! İşte Trump'ın yeni hedefi
    Mustafa Akıncı ve sözcüsünün maskesini düşüren yazı! "Türkiye işgalcidir! Toprak vermeliyiz"
    Mustafa Akıncı ve sözcüsünün maskesini düşüren yazı! "Türkiye işgalcidir! Toprak vermeliyiz"
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Denetimde firmanın çalışmadığını gören vali küplere bindi: Hanginiz yalan atıyor?
    Denetimde firmanın çalışmadığını gören vali küplere bindi: Hanginiz yalan atıyor?
    Can çekişen Burdur Gölü eski haline dönmeyecek şekilde kritik seviyeyi aştı
    Can çekişen Burdur Gölü eski haline dönmeyecek şekilde kritik seviyeyi aştı