Adana'da korkutan deprem
AFAD, Adana'nın Kozan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.
Türkiye'ye verilmeyen F-35'ler Yunanistan'da depreme neden oldu! F-35'lerin o defosu Atina'yı şok etti
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dikkat çekti! İsveç'e sert tepki gösterdi: Şiddetle kınıyoruz! İlişkin açıklaması
CHP'li belediyelerin beceriksizliği! Yazın ortasında vatandaşı susuzluğa mahkum ettiler Turizm cennetlerimiz perişan
Akaryakıt fiyatları güncellendi! Akaryakıtta zam sonrası İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin, LPG, benzin fiyatları ne kadar?
AFAD, Adana'nın Kozan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23