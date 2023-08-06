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Spor Adana'da korkutan deprem
Spor

Adana'da korkutan deprem

Yeniakit Publisher
2023-08-06 22:07:00 -
Adana'da korkutan deprem

AFAD, Adana'nın Kozan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD'ın verilerine göre; Adana'nın Kozan ilçesinde saat 21.48'de, 7 kilometre derinlikte 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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