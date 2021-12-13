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Yerel

Adana'da korkutan deprem

Adana’nın Kozan ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre peş peşe iki ayrı deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 01:48:00 -
Adana'da korkutan deprem

Adana Kozan'da saat 00.23 ve 00.25 sularında merkezüstü Hacımirzalı Kozan'da peş peşe meydana gelen iki ayrı deprem yaşandı.

AFAD verilerine göre 18 kilometre derinlikte 3.3 büyüklüğünde 00.23 sularında deprem meydana gelirken 00.25 sularında da 2.5 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Deprem Kozan ilçesinde vatandaşlar tarafından hissedilirken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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