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Adana'da korkunç olay! Yarı çıplak halde bodrumda bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir apartmanın bodrum katında yarı çıplak halde bir erkek cesedi bulundu.

15 Kasım 2018 Perşembe 14:31
Adana'da korkunç olay! Yarı çıplak halde bodrumda bulundu

Adana'da, bir inşaatın bodrumunda yarı çıplak 30 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Olay, Adana Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Apartman inşaatında çalışan işçiler, bodrum katta yarı çıplak erkek cesedi görünce polise haber verdi.

Gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevre güvenliği alarak inceleme yaptı. İnşatta işçilerinin ise ifadesi alındı.

Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, kimliğinin ve ölüm nedeninin tespiti için, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 14:31
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