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Adana'da korkunç kaza!

Adana’da otoyolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere çarptı, ardından araç yanmaya başladı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 08:50
Adana'da korkunç kaza!

Kaza, saat 00.20 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Hastaneler kavşağı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürsel Karabulut (29) kullandığı 06 DTJ 20 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karabulut, bariyerlere çaparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle parçalara ayrılan otomobilden düşen Karabulut olay yerinden hayatını kaybetti. Otomobil ise daha sonra bir anda alev alarak yanmaya başladı. 

Durumu gören vatandaşlar kazayı sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Daha sonra polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Karabulut’un cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 08:50
  1. Gaziantep
  2. Adana
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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