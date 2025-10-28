Adana'da korkunç cinayet! Genç kadını öldürüp intihar girişiminde bulundu
Adana’da 43 yaşındaki Tuğrul K., kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Ebru Kılıç’ı apartman girişinde tabancayla vurarak öldürdü. Zanlı, daha sonra silahı kendi başına dayayıp ateşleyerek intihar girişiminde bulundu.
Olay, saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı’ndaki bir apartman girişinde yaşandı.
İddiaya göre Tuğrul K. (43), kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Ebru Kılıç (34) ile konuşmak için kadının evinin önüne geldi. Taraflar arasında kısa sürede tartışma çıktı.
Barışma teklifini reddeden Ebru Kılıç’a tabancayla ateş eden Tuğrul K., genç kadını başından vurdu. Ardından silahı kendi başına dayayarak tetiğe bastı.
SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ebru Kılıç’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ağır yaralanan Tuğrul K. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorlar, zanlının hayati tehlikesinin sürdüğünü bildirdi.
CANSIZ BEDEN ADLİ TIP’A KALDIRILDI
Genç kadının cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.