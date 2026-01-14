  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu nankörlüğe kim dur diyecek? Devletin ekmeğini yiyip PKK’ya uşaklık ediyorlar Trump'tan Powell'a sert faiz uyarısı! Küresel sermayeye değil piyasalara kulak ver! Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Trump’ın, kendisine “Sübyancı koruyucusu” diyen kişiye yaptığı şeye bakın Nazi artığı Alman polisinden kadınlara vahşi saldırı! Soykırımcı genleri yine hortladı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 14 gözaltı Trump Rejimi devirmek içi her tuşa basıyor Lut Kavminin artıkları da sahnede Erdoğan’dan sonra İsrail Başbakanının suratına ikinci tokatı İngiliz gazeteci attı! "Savaşı kaybediyorsunuz, Amerika da kaybediyor" Siber zorbalara şafak operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu tam 126 kişi yakalandı! Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor? CHP zihniyeti TALİBAN’ı solladı: Tek parti döneminin karanlık sicili
Yerel Adana'da korku dolu anlar: Kurt köpekleri küçük çocuğun peşine düştü!
Yerel

Adana'da korku dolu anlar: Kurt köpekleri küçük çocuğun peşine düştü!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Adana'da kurt köpeklerinin küçük cins köpeğiyle giden kadına saldırdığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Hayvanların saldırısı sonucu kaçan ve iki kez yere düşen kadını çevredekiler kurtarırken bir esnaf, "Kurt olduğunu düşünüyorum, köpek değildi" dedi.

Olay, dün merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.Y., köpeğiyle birlikte yürüyüş yaptığı sırada kurda benzeyen iki köpeğin saldırısına uğradı. Etraftaki esnaf ise kadının imdadına yetişti. Esnaf ve vatandaşlar kadını saldırıdan kurtardı. Bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

"Kurt olduğunu düşünüyorum, köpek değildi"

Bölge esnafından Süleyman Civan, "Dün ikindi vakitlerinde bir hanımefendi köpeğiyle birlikte geziyordu. Bir anda gürültü patırtı geldi. İki tane kurt köpeği hanımefendiye saldırmaya çalıştı. Biz de koşarak yardım ettik kadına. Savuşturduk bir daha görmedik köpekleri" dedi.

"Saldıran hayvanlar köpek mi yoksa kurt mu oldu" sorusuna yanıt veren Süleyman Civan, "Kesinlikle yaklaşım açısından kurt olduğunu düşünüyorum. Koşması falan olsun vahşice yaklaşımı vardı, kurt olduğunu düşünüyorum köpek değildi. Dükkandan çıktığımızda vatandaşlar da koşup tahta sopalarla yardım etti. Hep beraber kurtları savuşturduk" diye konuştu.

Adilcevaz'da sokak köpekleri korkutuyor
Adilcevaz'da sokak köpekleri korkutuyor

Yerel

Adilcevaz'da sokak köpekleri korkutuyor

Karadeniz'de balıkçılara yine köpekbalığı sürprizi
Karadeniz'de balıkçılara yine köpekbalığı sürprizi

Yerel

Karadeniz'de balıkçılara yine köpekbalığı sürprizi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23