  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Adana'da komşusunun başına sopayla vurduğu kişi öldü
Yerel

Adana'da komşusunun başına sopayla vurduğu kişi öldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kavga ettiği komşusunu başına sopayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 10:05:00 -
Adana'da komşusunun başına sopayla vurduğu kişi öldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kavga ettiği komşusunu başına sopayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde 26 Kasım'da Yunus A. (29), komşusunun zihinsel engelli oğlu Yunus Emre Sucu'ya (20) hakaret etti.

Olayı öğrenen baba Cumali Sucu (51), komşusu Yunus A. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yunus A, sopayla Cumali Sucu'nun başına vurup kaçtı.

Ağır yaralanan Cumali Sucu, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sucu, doktorların müdahalelerine rağmen 28 Kasım'da hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlı Yunus A'yı saklandığı adreste operasyonla yakaladı.

Şüpheli ifadesinde, kavga sırasında rastgele attığı sopanın Cumali Sucu'nun başına isabet ettiğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23