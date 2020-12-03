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Aktüel Adana’da Kolombiyalı şebeke, memurun 253 bin 500 lirasını çaldı
Aktüel

Adana’da Kolombiyalı şebeke, memurun 253 bin 500 lirasını çaldı

Şüphelilerden birinin aracın lastiğini bıçakla kestikten sonra tamirciye giden memuru takip edip bagajdaki parayı çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:10:24 -
Adana’da Kolombiyalı şebeke, memurun 253 bin 500 lirasını çaldı

ADANA (AA) - Adana'da Kolombiya uyruklu şebekenin, memurun evinin satışından aldığı 253 bin 500 lirasını çalma anı kameraya yansıdı.

Memur İrfan Yıldırım, evini anlaştığı kişiye satmak için merkez Seyhan ilçesindeki Tapu Müdürlüğüne gitti.

Burada evini satıp parasının bir kısmını EFT olarak kabul eden Yıldırım, geri kalan 253 bin 500 lirayı da nakit olarak alıp aracına yöneldi.

Aracının sağ arka lastiğinin patlamış olduğunu fark eden Yıldırım, lastiğini değiştirmek için tamirciye gitti.

Yıldırım, tamircideki işinin bitiminin ardından aracının bagajına koyduğu parasının yerinde olmadığını fark etti.

Bunun üzerine Yıldırım, olayı polise bildirerek şikayette bulundu.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden Yıldırım'ın aracının lastiğinin bir kişi tarafından bıçakla kesildiğini, tamircideyken de aynı kişinin gelip dalgınlığından faydalanarak bagajdaki para dolu çantayı çaldığını tespit etti.

Kolombiya uyruklu olduğu öğrenilen zanlının beraberinde biri kadın 4 kişiyle birlikte hareket ettiği belirlendi.

Polis, şebeke üyelerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İrfan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı olay nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade ederek, "Adana Emniyet Müdürlüğünün çalıştığını biliyorum ve güveniyorum. Paramın bana teslim edileceği günü sabırsızlıkla bekliyorum. O para benim 11 yıllık birikimim, her şeyim. Paramın bir an önce bulunmasını istiyorum." dedi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aracıyla sokakta ilerleyen Yıldırım, bir ara duraksadığı sırada zanlı aracın sağ arka lastiğini bıçakla kesiyor. Daha sonra zanlı, aracın götürüldüğü tamircinin yakınında görülüyor. Şüpheli, çevresine bakındıktan sonra uygun zamanı bekleyip aracın bagajındaki para dolu çantayı çalıyor.



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