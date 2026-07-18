Adana'da Kızılay personeline aile ve bağımlılıkla mücadele eğitimi
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde Kızılay gönüllüleri ve personeline yönelik düzenlenen eğitim programında, aile yapısının güçlendirilmesi, sağlıklı iletişim ve madde bağımlılığıyla mücadele konuları ele alındı.
Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, toplumun temel dinamiklerinden olan aile yapısının korunması ve madde bağımlılığıyla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Kızılay gönüllüleri ve personeline yönelik eğitim programı gerçekleştirdi.
Ceyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Ceyhan Kızılay Şubesi'nde düzenlenen eğitim, Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında alanında uzman personelin katılımıyla gerçekleştirildi.
Aile hayatı ve bağımlılıkla mücadele anlatıldı
Programda katılımcılara "Evlilik ve Aile Hayatı" ile "Madde Korunma Riski ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele" başlıklarında kapsamlı bilgiler aktarıldı.
Eğitimlerde sağlıklı aile yapısının güçlendirilmesi, eşler arasındaki iletişimin önemi, madde kullanımının birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri ile bağımlılığın önlenmesine yönelik koruyucu çalışmalar ele alındı.
Amaç toplumsal farkındalığı artırmak
Uzmanlar tarafından verilen eğitimlerde, gönüllüler ve Kızılay personelinin hem kendi yaşamlarında hem de toplumla yürüttükleri çalışmalarda edindikleri bilgileri etkin şekilde kullanmalarının önemine dikkat çekildi.
Yetkililer, benzer eğitim faaliyetleriyle aile kurumunun güçlendirilmesi ve madde bağımlılığıyla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılmasının hedeflendiğini belirtti.
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