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Aktüel Adana'da kız istemeye giden kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Aktüel

Adana'da kız istemeye giden kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-01 21:24:28 -
Adana'da kız istemeye giden kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

ADANA (AA) - Adana’nın Ceyhan ilçesinde, kız istemeye giden kişi silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kadir Gerekli, Civantayak Mahallesi’nde oturan Z.A'yı istemek üzere evlerine gitti. Kızın evinin önünde maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Gerekli ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Gerekli, kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadir Gerekli'nin, 20 Ağustos 2015'te Siirt’te teröristler tarafından yola döşenen bombanın patlaması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli'nin kardeşi olduğu öğrenildi.


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