THY- Euroleague
0553 313 94 23

Adana'da kıskıvrak enselendiler!

Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

16 Ekim 2018 Salı 16:14
Adana'da kıskıvrak enselendiler!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yapılan açıklamaya göre, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından birçok ilde dolandırıcılık eylemlerine katıldığı değerlendirilen Adana merkezli ‘çıkar amaçlı suç örgütü’ne yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Şüphelilerin, sigorta şirketlerinden aradıkları izlenimi ile trafik kazası sonucu ağır hasar almış araçların sahiplerini arayarak sigorta bedeli dışında, hasarlı araçları ayrı bir bedel mukabilinde satabileceklerini beyan edip işlemlerin tamamlanması bahanesiyle çeşitli miktarlarda paraları bildirdikleri hesap numaralarına yatırtmaya çalıştıkları, bu suretle 25 vatandaşı dolandırdıkları, 200’e yakın vatandaşı da dolandırmaya teşebbüs ettikleri yönünde deliller elde edildi. 
Soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip yöntemlerinden de faydalanıldığı kaydedildi. 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 16:14
  1. Adana
  2. adana
  3. yakalandı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbolda şike kumpası! Mehmet Baransu savunma yaptı
    1. Futbolda şike kumpası! Mehmet Baransu..
    2. Dolarda düşüş sürüyor!
    3. Avustralya'ya tepkiler büyüyor! Kudüs..
    4. FETÖ'cü eski albaya 8 yıl 9 ay hapis..
    5. Elinde spiral makinesi patlayan işçi..
    6. Gıdada hilenin bini bin para!
    7. 'İran, Suriye ve Afgan müşteri bu..
    8. Yatağan'da uyuşturucu operasyonu! 119..
    9. Kamyonet kasasının kapağından..
    10. Galatasaray maçında oynayamayacak!
    11. Canlı yayında duyurdu: Fuhuş çetesinin..
    12. Ukrayna'da savaş uçağı düştü!
    13. ABD, Eş Şebab'lı teröristleri havadan..
    14. ABD'li senatörden Veliaht Selman..
    15. D-100 karayolunda feci kaza! Karşıdan..
    16. Fenerbahçeli yıldız isme şok! Tüm..
    17. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey..
    18. Acai böğürtleni lösemiye iyi geliyor
    19. İsveç'te görülmemiş olay! 6 yaşındaki..
    20. Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?