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Gündem Adana’da kesilmiş atlar ele geçirildi
Gündem

Adana’da kesilmiş atlar ele geçirildi

Polis Adana’da boş arazide at kesimi yapıldığı ihbarı üzerine yaptığı araştırmada 3 tane kesilmiş at buldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 03:15:00 -
Adana’da kesilmiş atlar ele geçirildi

Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi’nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Alınan bilgiye göre, polis arazi içerisinde at kesimi yapıldığı ihbarı aldı. Bunun üzerine Yüreğir Devriye Ekipleri kesimin yapıldığı araziye baskın düzenlendi. Ekipleri geldiğini fark eden 1 şüpheli araziden kaçarak izini kaybettirdi. Polis, arazide yaptığı incelemede 3 tane kesilmiş at ele geçirdi. Bu atlardan yaklaşık 300 kilogram et elde edileceği öğrenildi.

Olay yerinde at kesiminde kullanılan bıçakların üzerinde polis parmak izin çalışması yaptı. Arazide bulunan atların imha edilmek üzere Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polis kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

 

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