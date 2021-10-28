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Aktüel Adana'da kaza: Yaralılar var
Aktüel

Adana'da kaza: Yaralılar var

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde narenciye yüklü kamyon ile hafriyat yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 19:18:00 - 2021-10-28 19:29:24
Adana'da kaza: Yaralılar var

Ali Hocalı mevkisinde, Ercan E. idaresindeki 33 VFC 96 plakalı narenciye yüklü kamyon ile Adem B. yönetimindeki 01 ATF 25 plakalı hafriyat yüklü kamyon çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ercan E. ve kardeşi olduğu öğrenilen Abdullah E, Yüreğir Devlet Hastanesine, Adem B ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Narenciye yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yola dökülen meyveler çevredekilerce kasalara dolduruldu ve yol trafiğe açıldı.

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