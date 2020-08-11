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Aktüel

Adana'da kardeş kavgası: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 06:17:37 -
Adana'da kardeş kavgası: 2 yaralı

ADANA (AA) - Adana’da, araba isteme meselesi nedeniyle kavga eden iki kardeş birbirlerini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda, biber satışı yapan tezgahta duran E.Ö. (19), ağabeyi A.Ö'den (29) kız arkadaşıyla gezmek için otomobilini istedi.

E.Ö'ye alkollü olduğu gerekçesiyle aracını vermeyen A.Ö. ile kardeşi arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakla kardeşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan A.Ö, yüzünden hafif şekilde yaralandı.

Kavgayı gören yakınları A.Ö. ve E.Ö'yü özel araçla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan E.Ö'nün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Hastaneye gelen yaralıların yakınlarının arbede çıkartması üzerine çok sayıda polis ekibi önlem aldı.

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