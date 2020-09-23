Adana'da kapkaç zanlısı saklandığı cami bahçesinde yakalandı
ADANA (AA) - Adana'da, bir gencin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen zanlı, saklandığı cami bahçesinde gözaltına alındı.
Merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde, banka şubesine giren annesini otomobilde bekleyen 16 yaşındaki B.E'nin elindeki cep telefonunu, yanına yaklaşan bir kişi kapkaç yöntemiyle çaldı.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis, Uğur D. olduğunu belirlediği şüpheliyi olay yerine yaklaşık bir kilometre mesafedeki caminin bahçesinde çalıların arkasında saklanırken yakaladı.
Cep telefonunu sahibine teslim eden ekipler, zanlıyı da Cumhuriyet Polis Merkezine götürdü.