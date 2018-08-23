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Adana'da kan dolduran olay!

Adana'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 28 yaşındaki genç, tırmandığı elektrik direğinde tellere sarılarak akıma kapıldı. İsminin Doğan Ş. olduğu öğrenilen genç feci şekilde hayatını kaybetti.

23 Ağustos 2018 Perşembe 19:58
Adana'da kan dolduran olay!

Olay, Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, ailevi problemler yaşadığı için bunalıma girdiği iddia edilen Doğan Ş., elektrik direğine tırmandı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında elektrik tellerine sarılan genç, elektrik akımına kapıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ GENCİ ELEKTRİK DİREĞİNDEN İNDİRDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, genci elektrik direğinden indirdi. Sağlık ekipleri, Doğan Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin cesedi otopsi yapılmak için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

elektrik

 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 19:58
  1. adana
  2. Aladağ
  3. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. Adana Adli Tıp Kurumu Morgu

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