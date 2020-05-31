  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana’da kamu görevlisine 500 bin maske

Devlet Malzeme Ofisi, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personele dağıtılmak üzere Adana’ya 500 bin maske gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 09:59:52 -
Adana’da kamu görevlisine 500 bin maske

Devlet Malzeme Ofisi, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personele dağıtılmak üzere Adana’ya 500 bin maske gönderdi.


Yeni tip korona virüs nedeniyle bir çok alanda maske kullanımı zorunlu hale gelirken, uzmanlar da virüsün bulaşmaması için maske takılması gerekliliğini anlatıyor. 1 Haziran’dan itibaren kamu kurumunda çalışma sistemi 11 Mart öncesine döneceği için Devlet Malzeme Ofisi de Adana’ya 500 bin maske gönderdi. Maskelerin Adana Valiliği koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele dağıtılacağı belirtildi.


Maskeler Devlet Malzeme Ofisinden teslim alınarak memurlara dağıtımı sağlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı