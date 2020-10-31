  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Aktüel

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 10:16:07 -
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da gümrük kaçağı 1 milyon makaron, 1170 paket sigara, 1200 puro ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün sattığı tespit edilen kent merkezindeki 4 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 1 milyon makaron, 1170 paket sigara, 1200 puro ve 105 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Polis, kaçak ürünlerle ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Charlie Hebdo karikatürünü gösterdi, açığa alındı
Dünya

Charlie Hebdo karikatürünü gösterdi, açığa alındı

Belçika'da bir öğretmen, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret içeren skandal Charlie Hebdo karikatürünü sınıfta gösterdiği için ..
Batı kuklaları ancak bu kadar alçalabilirdi! BAE'li isimden mide bulandıran İzmir çıkışı
Dünya

Batı kuklaları ancak bu kadar alçalabilirdi! BAE'li isimden mide bulandıran İzmir çıkışı

İsrail'den dilediği özürle gündeme gelen batı kuklası BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in yakın isimlerinden sözde gazeteci Hamad Al Ma..
Uğur Işılak solak medyayı öyle bir ters köşeye yatırdı ki...
Gündem

Uğur Işılak solak medyayı öyle bir ters köşeye yatırdı ki...

‘Dombra’ şarkısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarlayan Uğur Işılak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’yi eleştirdiği iddia edilen yeni bir şar..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay