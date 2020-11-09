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Aktüel Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
Aktüel

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 10:04:46 -
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

ADANA (AA) - Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte gümrük kaçağı ürün satışı yapıldığını belirlediği 4 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 416 cinsel uyarıcı ürün, 1650 paket sigara, 3 bin 196 puro, 50 paket pipo tütünü, 307 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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