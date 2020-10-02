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Aktüel Adana'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
Aktüel

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 09:59:51 -
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 72 bin 400 makaron ve 64 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürün satışı yapıldığı belirlenen kent merkezinde 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde, kaçak olduğu belirlenen 72 bin 400 makaron, 64 kilogram tütün, 3 bin 237 cinsel içerikli ürün ve 3 bin 380 doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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