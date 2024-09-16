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Yerel Adana'da işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 3 ölü 7 yaralı
Yerel

Adana'da işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 3 ölü 7 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-09-16 09:41:00 -
Adana'da işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 3 ölü 7 yaralı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde Atakaş Kömürcülüğe ait işçi servisi ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Ceyhan-Yumurtalık yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Atakaş Kömürcülüğe ait işçi servisini kullanan Mehmet Ulusoy, hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ile ambulans sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri servis aracında sıkışan vatandaşları kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, servis sürücüsü Mehmet Ulusoy, serviste bulunan Erol Durmuş ve Mustafa Okur’un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 7 işçi ise hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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