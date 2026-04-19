  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İspanya Başbakanı Sanchez'den savaş tepkisi!Yazıklar olsun İsrail askerleri 6 Filistinliyi gözaltına aldı! Batı Yaka’da yaşlı kadına saldırı! AK Parti'den Özgür'e sert tepki: Ahlaki pusulası şaşmış aciz Terör devleti İsrail ateşkesi bozdu! Başkentte aslan kükredi Mehmetçik sahaya indi! Tam koruma sağlandı Rusya'dan Türkiye mesajı Bakan Kurum’dan dünyaya yeniden inşa ilanı: Tecrübemizi paylaşmaya hazırız Sarı Şeytan Trump'ın Hürmüz hazımsızlığı: İran'ın stratejik hamlelerini 'şantaj' saydı Sıcak gelişme: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel hakkında karar verildi
Adana'da iş dünyasına DMO bilgilendirmesi!
Adana'da iş dünyasına DMO bilgilendirmesi!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Adana’da Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Devlet Malzeme Ofisi Alım Süreçleri ve Tanıtım Toplantısında; kamuya satış yapmak isteyen firmalara tedarikçi sisteme giriş, başvuru süreçleri ve yeni fırsatlar anlatıldı.

Adana’da Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) tedarikçi ağını genişletmek ve ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla düzenlenen “Alım Süreçleri ve Tanıtım Toplantısı”, Adana Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

 

Toplantıya sanayiciler, girişimciler ve iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterirken, kamu alımlarına erişim konusunda önemli bilgiler paylaşıldı.

Toplantının açılışında konuşan Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Veli Oğuz, DMO’nun kamuya satış yapmak isteyen firmalar için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Oğuz, yapılan alımların denetim süreçlerinde sağladığı kolaylıklara dikkat çekerek, "Kamu kurum ve kuruluşları, DMO üzerinden alımı tercih etmekte ve çok büyük bir satış potansiyeli var. Adanalı firmaların bu yapıya dahil olmasının hem ticari hem de kurumsal açıdan önemli kazanımlar sağlayacaktır" dedi.

 

Toplantıda konuşan Devlet Malzeme Ofisi Mersin İrtibat Büro Müdürü İbrahim Zorlu ise DMO’nun son yıllarda daha sahaya yakın, üretici odaklı bir anlayış benimsediğini söyledi. Kurumun 100. yılına vurgu yapan Zorlu, yerli üretimin desteklenmesi ve kamu alımlarında daha geniş bir tedarikçi havuzu oluşturulmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını dile getirdi.

 

KOBİ’lerin DMO portföyündeki payını artırmayı amaçladıklarını belirten Zorlu, küçük işletmelerin sisteme daha kolay dahil olabilmesi için süreçlerin sadeleştirildiğini ifade etti. Ayrıca dijitalleşme adımları kapsamında firma portalı ve online katalog uygulamalarının devreye alındığını, ödeme ve tahsilat süreçlerinin ise tek merkezden yürütüleceğini açıkladı.

 

Toplantı, Devlet Malzeme Ofisi Satın Alma Uzmanı Muhittin Çopur tarafından gerçekleştirilen sunumun ardından soru-cevap oturumu ile sona erdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23